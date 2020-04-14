Подразделения химзащиты выполнили специальную обработку на производственных объектах «Роствертола»

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа провели дезинфекцию более 20 тыс. квадратных метров производственных объектов и прилегающей к ним территории авиастроительного предприятия холдинга «Вертолеты России» ПАО «Роствертол» в Ростове-на-Дону.

Специалисты РХБЗ ЮВО выполнили обработку специальным раствором ДТС-ГК территории проходных предприятия, дорог, предназначенных внутреннего перемещения автомобильной и специальной техники завода. Кроме того, дезинфекции подверглись прилегающие территории корпусов механосборочного и агрегатносборочного производства.

Для специальной обработки территории, зданий и сооружений предприятия военнослужащие задействовали 2 специальных автомобиля АРС-14. Личный состав подразделения РХБЗ выполнял задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.

Специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов ЮВО. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: https://function.mil.ru/