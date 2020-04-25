Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ

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В пятницу, 24 апреля, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный местными жителями недалеко от деревни Тараканово городского округа Солнечногорск.

Начальник поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Яшин рассказал, что снаряд находился в стволе дерева.

«45-миллиметровый артиллерийский снаряд находился в стволе многолетнего дерева в лесном массиве недалеко от деревни Тараканово. Сотрудники полиции оцепили место опасной находки. Работники дежурной смены поисково-спасательного отряда № 29 обеспечили взаимодействие взрывотехников поисково-спасательного отряда № 22 ГКУ МО «Мособлпожспас» с представителями администрации, службами оперативного реагирования округа: полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной службой. Боеприпас был обезврежен согласно инструкции», - сообщил Сергей Яшин.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"