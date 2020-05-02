В частях и корабельных соединениях Каспийской флотилии организовано более 20 контрольных медицинских пунктов
В Каспийской флотилии Южного военного округа на базе воинских частей и в пунктах базирования соединений кораблей флотилии организовано более 20 стационарных контрольных пунктов, в рамках борьбы и профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих.
Каждый день в частях и соединениях проводятся мероприятия по дезинфекции служебного транспорта, помещений, боевой техники и кораблей.
Все контрольные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.
Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал в обязательном порядке проходят медосмотр и термометрию.
Также круглосуточно дежурят оперативные группы из числа офицеров и военных медиков, отслеживающие состояние в воинских частях и соединениях флотилии, в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения регионов.
Источник: https://www.mil.ru/
Категория: Новости / Военные новости