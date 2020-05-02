В частях и корабельных соединениях Каспийской флотилии организовано более 20 контрольных медицинских пунктов

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В Каспийской флотилии Южного военного округа на базе воинских частей и в пунктах базирования соединений кораблей флотилии организовано более 20 стационарных контрольных пунктов, в рамках борьбы и профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих.

Каждый день в частях и соединениях проводятся мероприятия по дезинфекции служебного транспорта, помещений, боевой техники и кораблей.

Все контрольные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал в обязательном порядке проходят медосмотр и термометрию.

Также круглосуточно дежурят оперативные группы из числа офицеров и военных медиков, отслеживающие состояние в воинских частях и соединениях флотилии, в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения регионов.

Источник: https://www.mil.ru/