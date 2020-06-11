Военно-технический форум «Армия-2020» проведут на 16 площадках в 14 субъектах РФ

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В Южном военном округе (ЮВО) приступили к подготовке Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова спланировано проведение форума на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

«Самые масштабные мероприятия в рамках Форума пройдут в Ростовской области и Севастополе», – уточнил генерал-полковник А.Дворников.

Ранее командующий войсками ЮВО вместе главой Ростовской области побывал на территории парка Патриот донского региона, созданного на базе военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», где оценил масштабы и качество выполненных работ.

Не менее грандиозные мероприятия в рамках Форума ожидаются на территориях парков Патриот Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде и впервые в дагестанском Каспийске.

Также проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках Патриот Адыгеи, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, на Кубани, в Чечне и армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» планируется провести одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа