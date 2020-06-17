Отряд защиты завершил спецобработку военной техники, дорог и площади перед тренировкой парада Победы

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Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провел специальную обработку вооружения и военной техники, дорог и площади Ленина в Ставрополе перед началом первой тренировки в составе военного гарнизона.

В частности, военнослужащими ЮВО было обработано более 5 тыс. кв. м площади. При этом израсходовано около 8 т дезинфицирующего раствора, применялись комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты регулярно проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа