Единственный в мире рабочий экземпляр военного катера «БК-73» получил порт приписки в Геленджике!

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Бронекатер образца 1938 года был поднят со дна Керченского пролива во время строительства Крымского моста в 2014 году.

Полностью восстановлен и превращён в плавучий музей Александром Ёлкиным и энтузиастами из Морского поисково-исследовательского центра.

Реплика военного катера создавалась на Тольяттинском судоремонтном заводе в течение 4х лет. БК-73, послуживший основой, затонул в ноябре 1943 года во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Макет полностью на ходу и добрался до Геленджика из Тольятти своим ходом, а это порядка 2.5 тысяч километров.

Плавучий музей будет участвовать в реконструкциях и служить объектом показа, как часть военной экспозиции Историко-краеведческого музея Геленджика. Посетителей ждёт уникальный образчик военно-морской морской техники времён Великой Отечественной. Пушки и пулемёты на борту, оригинальная, восстановленная рубка, орудийные снаряды, портреты командира и экипажа БК-73 – всё это и не только теперь будет доступно жителем и гостям курорта круглый год.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик