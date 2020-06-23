Артиллерийские подразделения проведут в 10 городах России праздничные артиллерийские салюты 24 июня в 23:00 по местному времени

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Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) проведут в десяти городах на Юге России праздничные салюты 24 июня в 23:00 по местному времени.

Об участии военнослужащих ЮВО в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Праздничные салюты, для которых задействовано 45 орудий и 18 пусковых фейерверочных комплексов 2А-85 «Созвездие», будут проведены в 10 городах на территории военного округа 24 июня в 23:00», – сообщил командующий войсками ЮВО.

Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 сек., разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.

Около 5 тыс. фейерверков в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) раскрасят небо порядка десяти видов праздничных салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций.

Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 76-мм орудий ЗИС-3 произведут по тридцать холостых залпов в четырех городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах, где дислоцированы штабы военного округа и объединений, – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа