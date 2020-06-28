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В воинских частях на Северном Кавказе прошли учения по борьбе с дронами условного противника

В местах дислокации соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе дежурными сменами расчётов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов авиации условного противника.

В роли противника выступили расчеты беспилотных летательных аппаратов из состава подразделений ЮВО, дислоцированных в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

В ходе учения расчёты дежурных смен постов ПВО ЮВО осуществили обнаружение, классификацию и условное уничтожение целей средствами противовоздушной обороны.

Целью данного планового мероприятия боевой подготовки стала отработка организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по местам дислокации соединений и воинских частей ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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