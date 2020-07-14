Новые «Терминаторы» поступили на вооружение армейской авиации в Крым и на Кубан ь

/Военные новости/

Авиационные части армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае и в Крыму пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они была доставлены на аэродромы постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm