Волгоградские специалисты химзащиты провели дезинфекцию военных объектов в Ростовской области в рамках внезапной проверки

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Подразделения соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в рамках внезапной проверки боеготовности провели дезинфекцию военных объектов мотострелкового соединения в Ростовской области.

Личный состав соединения РХБЗ ЮВО был поднят по сигналу «тревога», после чего одно из подразделений совершило марш на общевойсковой полигон Кадамовский. В полевых условиях рота РХБ защиты провела специальную обработку объектов и боевой техники подразделений мотострелковой дивизии ЮВО.

Для специальной обработки военнослужащие задействовали новейшие КДА комплексы и универсальную станцию специальной обработки УССО для аэрозольной дезинфекции транспорта и средств индивидуальной защиты. Также применили специальные автомобили АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки ТМС-65 для обеззараживания зданий, сооружений и прилегающей к ним территории на полигоне.

В апреле текущего года личный состав соединения РХБ защиты соединения ЮВО, в рамках противодействия COVID19, выполнял работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm