ОТРК «Искандер» ракетного соединения на Кубани по плану внезапной проверки боеготовности нанесли удар по береговым целям условного противника

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Оперативно-тактические ракетные комплексы ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани, в рамках тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности выполнили электронные пуски по береговым целям условного противника.

Боевые расчеты пусковых установок «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО отработали учебно-боевые задачи, действуя в едином разведывательно- ударном комплексе с артиллерийскими подразделениями объединения ЮВО.

В ходе розыгрыша тактического эпизода учения ракетчики предотвратили захват черноморского побережья морским десантом условного противника. «Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники в момент выгрузки на берег с десантных кораблей.

Ранее дивизионы ОТРК «Искандер-М» совершили марш в район общевойскового полигона ЮВО, расположенного в Краснодарском крае. На полигоне ракетчики оборудовали основные и запасные стартовые позиции, выполнили их маскировку, организовали систему управления с мотострелковым и артиллерийским соединениями 49-й армии ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm