Командующий войсками Южного военного округа проверил готовность к спецучениям

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Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проверил готовность военных объектов в Астраханской области к проведению масштабных специальных учений.

Генерал армии А.Дворников провел рекогносцировку мест развертывания полевых командных пунктов, а также состояние учебно-материальной базы полигона Капустин Яр.

Осмотрев готовность полевого лагеря, предназначенного для иностранного контингента участников специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон», командующий войсками ЮВО отдал дополнительные указания для создания комфортных условий проживания.

«В условиях жаркого климата в районе проведения учений необходимо обеспечить достаточный объем питьевой воды, как бутилированной, так и доставляемой в автоцистернах из скважин», – потребовал генерал армии А.Дворников от представителей обеспечивающих организаций.

Специальные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями родов войск, специальных войск, соединений и воинских МТО ЮВО пройдут во второй половине августа с.г.

Учения развернутся одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

Кроме того, в учении будут задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальные учения войск ЮВО привлекут более 20 тыс. личного состава, около 5 тыс. единиц техники в составе более 50 соединений, воинских частей и организаций военного округа.

В ходе учений будет отработано управление материально-техническим, инженерным, медицинским и другими видами обеспечения в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm