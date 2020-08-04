Расчет новейшего РЛС «Каста» обнаружил беспилотник условного противника в Ростовской области

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Специалисты противовоздушной обороны 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) задействовали новейшую радиолокационную станцию (РЛС) «Каста» на тактико-специальном учение для обнаружения и сопровождения воздушных целей условных противника в Ростовской области.

В полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию станции, а также отработали различные вводные по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик.

Особое внимание уделялось отработке задач по обнаружению воздушных объектов, в том числе самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летящих на малых высотах и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований.

Для имитации воздушной цели был задействован комплекс с беспилотным летательным аппаратом.

Кроме того, расчет РЛС «Каста» стации выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного комплексами «Тор-М», с дальнейшим уничтожением беспилотника электронными пусками.

На учение привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm