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Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» отработали по поражению воздушных целей на Кубани

Расчеты зенитно-ракетного соединения ПВО Южного военного округа, оснащенного зенитным ракетным комплексом ЗРК С-300 «Фаворит», провели тренировку в Краснодарском крае.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по получению сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушную цель.

Затем зенитчики отработали нормативы боевой и специальной подготовки, выполнили практические маневры по смене позиций и уходу от ответного удара условного противника.

В тренировке также были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.

Основными критериями в оценке действий военнослужащих являлись оперативность и слаженность работы расчетов и дежурных сил.

В тренировке было задействовано около 150 зенитчиков и около 20 единиц боевой техники.

Источник: пресс-службы Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» отработали по поражению воздушных целей на Кубани

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