Более 30 образцов военной техники будет передано Военно-историческому музею «Самбекские высоты»

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Более 30 устаревших образцов списанной военной техники, ранее состоявшей на вооружении Южного военного округа, будет передано в распоряжение Военно-исторического музея Ростовской области «Самбекские высоты».

В настоящей момент данная техника представлена на площадке статического показа Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» на территории Парка «Патриот» Ростовской области. Среди будущих экспонатов музея около 20 образцов артиллерийского вооружения и более 10 единиц автомобильной техники. По окончании военно-исторический музей ростовской области пополнят артиллерийские орудия: гаубицы Д-30, «Гвоздика», 120-мм орудие 2С9 «Нона», боевая машина «Точка», минометы, зенитная установка, реактивная система залпового огня «Град» и др.

Всего в Ростовской области на статическом показе вооружения и военной техники в рамках МВТФ ЮВО «Армия-2020» гостям представили 100 современных и исторических образцов.

На выставочных площадках Форума организаторы установили современную бронетехнику, включая танки Т-90 и Т-72Б3, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр», «Линза». Помимо общевойсковой составляющей представлено вооружение и техника различных родов войск – комплексы ПВО: С-400 «Триумф», «Тор-М- 2У», «Панцирь-С1», «Бук-М2», артиллерийские орудия и реактивные системы, в том числе «Торнадо - Г», «Торнадо - С», «Ураган», самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста- С», «Акация», «Гвоздика», различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе беспилотные летательные аппараты, техника инженерных войск, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и др.

На вертолетных площадках для осмотра зрителями летчики объединения ВВС и ПВО ЮВО разместили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно- эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей Южного военного округа, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12,5 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники», - заявил со сцены командующий.

МВТФ ЮВО «Армия-2020» завершится 29 августа с.г.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm