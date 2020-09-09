Зенитчики уничтожили малоразмерные низколетящие воздушные цели

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Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в ходе учения отработали задачи по уничтожению малоразмерных низколетящих воздушных целей на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Зенитчики выполнили более 10 нормативов по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Также, боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения.

Основной задачей в ходе учения, было сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.

В общей сложности в практической фазе учения задействовано до 500 военнослужащих и около 25 единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm