Летчики отработали прикрытие войск в ночное время

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Летчики авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении в темное время суток отразили атаку условного противника на подразделения военной базы ЮВО и Вооруженных сил Армении в ходе двустороннего батальонного тактического учения на полигоне «Алагяз».

В ходе летного тактического учения летчики оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО отработали взаимодействие с летчиками Минобороны Армении в единой системе разведывательно-ударного комплекса.

На учении оценивается подготовка молодых летчиков, их способность выполнять нормативы и задачи по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, низколетящих низкоскоростных и беспилотных самолетов условного противника днем и ночью.

Совместное двустороннее летное тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении.

К двустороннему ЛТУ привлечено около 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава двух стран и задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов МиГ-29 ЮВО, Су-25 и Су- 30СМ МО Армении.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm