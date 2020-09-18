Военные летчики России и Армении уничтожили колонну бронетехники условного противника

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Боевые летчики армейской авиации авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в рамках двустороннего летного тактического учения (ЛТУ) уничтожили колонну бронетехники условного противника.

По замыслу летно-тактического учения летчики выполнили перелет на полигон Алагяз в одиночном порядке, парами и составе звеньев на предельно малой высоте до 15 м. Экипажи десантно-штурмовых Ми-8МТВ и ударных вертолетов Ми-24П провели визуальную разведку местности, обнаружили перемещение колонны и уничтожили бронетехнику условного противника авиационными средствами поражения наземных целей.

В ходе ЛТУ экипажи вертолетов двух стран совместно отработали элементы ведения воздушного боя на малых высотах и ухода от средств поражения условного противника.

Двустороннее летное тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями военной базы ЮВО и Минобороны Армении. В нем принимают участи более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе оперативно-тактическая и армейская авиация двух стран.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm