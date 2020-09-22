Зенитчики ЮВО и ВДВ в рамках СКШУ «Кавказ-2020» успешно поразили воздушные цели условного противника

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Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и отдельного десантно-штурмового соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) в Волгоградской области в рамках проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отразили нападение одиночных и групповых воздушных целей условного противника, а также обеспечили безопасность полетов своей авиации.

При выполнении огневых задач расчетами мобильных и переносных ЗРК применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах до 6 км, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие зависающие вертолеты и наземную бронетехнику.

Для качественной оценки выполнения задач и определения возможностей расчетов на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускались до 8 скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщалось.

За время учения было отработано более 80 различных задач, обнаружено, сопровождено и условно уничтожено свыше 48 воздушных высокоскоростных и низколетящих целей.

Кроме этого, специалисты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1», операторы зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и расчеты новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm