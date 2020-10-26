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Владимир Синяговский: Таможенная система нашей страны прошла большой путь становления и укрепления...

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил работников таможни с профессиональным праздником.

"Уважаемые ветераны и сотрудники таможенной службы России! Примите самые искренние поздравления с Днем таможенника Российской Федерации!

Таможенная система нашей страны прошла большой путь становления и укрепления. И сегодня российская таможня достойно выполняет стоящие перед ней задачи обеспечения экономической безопасности государства, регулирования внешнеэкономических связей, пополнения бюджета, предотвращения незаконного оборота товаров.

От четкой и слаженной работы сотрудников ведомства зависят социальная стабильность в обществе, благополучие жителей всей страны.

Ведь сотрудников ведомства отличают строгое соблюдение требований таможенного законодательства, высокий профессионализм и компетентность, преданность избранному делу.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Благодарю вас за эффективную работу и добросовестное отношение к службе!

Мира и добра! С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Военные новости

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