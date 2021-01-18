Москва ищет новое руководство в суды Северного Кавказа

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Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии первых в новом году 16 судейских вакансий в регионах. Объявлен конкурс, в частности, на должности председателя Пятигорского гарнизонного военного суда и зампреда Арбитражного суда Северной Осетии.

В осетинском арбитраже у председателя Марины Носенко сейчас нет ни одного из двух положенных ей по штатному расписанию замов. Сама Носенко до прошлого года ранее была зампредом арбитража, а ранее аналогичный пост покинул Георгий Климатов, оставшийся работать в инстанции рядовым судьей.

Еще в мае 2020 года рекомендацию ВККС на пост одного из зампредов осетинского арбитража получила судья Эльза Дзугкоева. Однако указа о ее назначении до сих пор нет.

В Пятигорском гарнизонном суде председателя нет уже почти два года. Ранее этот пост занимал Евгений Звягин, в 2019 году ушедший судьей в Северо-Кавказский окружной военный суд. Полномочия Звягина временно исполняет его зам Алексей Миронов, которого, кстати, ещё прошлым летом ВККС по его же ходатайству официально рекомендовала назначить на председательскую должность.

Соискатели обязаны подать документы в ВККС до 8 февраля.

Источник: @Смутное аремя