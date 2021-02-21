В Майкопе состоялся чемпионат Южного военного округа по дзюдо

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В Майкопе на базе спорткомплекса для занятий борьбой имени олимпийского чемпиона по самбо Владимира Невзорова завершился III чемпионат Южного военного округа по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Черноморского флота, армии ВВС и ПВО, общевойсковых объединений, соединений, и российских военных баз, дислоцированных в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Начались соревнования с выступления танцевального адыгского коллектива «Абреки» с зажигательным танцем народов Кавказа.

В течение двух дней дзюдоисты боролись за звание сильнейшего в 7 весовых категориях, а лучшая сборная в командном зачете выявлялась по общей сумме завоеванных баллов.

В итоге первое место заняла команда общевойскового объединения, дислоцированного в Ростовской области. Победителями в двух весовых категориях стали Азамат Ачмизов и Игорь Новиков.

Второе общекомандное место досталось хозяевам турнира – мастерам единоборств из общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе.

Третьими стали дзюдоисты сборной команды общевойскового объединения, дислоцированного в Ставропольском крае.

«Турнир получился очень представительным – в нем приняли участие 200 спортсменов, среди них – 22 мастера спорта различного класса и более 70 кандидатов в мастера спорта. Важно отметить, что именно сборная команда Южного военного округа по дзюдо за все время проведения чемпионатов Вооруженных Сил России всегда занимала первое место», – сказал помощник командующего войсками ЮВО по физической подготовке полковник Александр Шутовский.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа