Депутат Госдумы Иван Демченко: вместе поможем идти к Победе!

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко пообщался с представителями общественных организаций муниципалитетов избирательного округа, которые организуют помощь ребятам.

В Славянском районе партию гуманитарного груза для добровольцев из «Барс-16» доставили Комитет семей воинов Отечества и Славянское местное отделение Российского Красного Креста.

Женщины Славянского района передали защитникам продукты питания и индивидуальные посылки. Каждая отправка дополняется письмами и рисунками от школьников района.

Сопровождают гуманитарный груз делегации, в которые входят представители творческих коллективов «Родные берега», «Радость», солист Ладыка Татьяна.

Бойцы получают не только материальную поддержку, но и заряд эмоций от славянцев!

? Своих не бросаем! В каждом муниципалитете Кубани ведется активная работа земляков - все стремятся оказать помощь ребятам. И это вклад каждого из нас в большую Победу, - отметил Иван Иванович.