Депутат Госдумы Иван Демченко постоянно на связи с волонтерами и оказывает поддержку тем, кто добросовестно помогает бойцам

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Один из волонтеров - Андрей Акимов. Врач-кардиолог, который не смог остаться в стороне. Он оказывает помощь боевым и медицинским подразделениям в зоне проведения специальной военной операции. Им организована доставка медикаментов, перевязочных материалов, средств остановки кровотечений в боевые и передовые медицинские подразделения в зону СВО.

Андрей Игоревич работает с единомышленниками – медиками и ветеранами контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Иван Иванович оказал помощь бойцам в прошлом году. И теперь вновь по просьбе Андрея Игоревича командой Демченко приобретен и подготовлен для использования в условиях СВО УАЗ «буханка».

Автомобиль уже «за ленточкой».