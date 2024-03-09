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Депутат Госдумы Иван Демченко постоянно на связи с волонтерами и оказывает поддержку тем, кто добросовестно помогает бойцам

Один из волонтеров - Андрей Акимов. Врач-кардиолог, который не смог остаться в стороне. Он оказывает помощь боевым и медицинским подразделениям в зоне проведения специальной военной операции. Им организована доставка медикаментов, перевязочных материалов, средств остановки кровотечений  в боевые и передовые медицинские подразделения в зону СВО. 

Андрей Игоревич работает с единомышленниками – медиками и ветеранами контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Иван Иванович оказал помощь бойцам в прошлом году. И теперь вновь по просьбе Андрея Игоревича командой Демченко приобретен и подготовлен для использования в условиях СВО УАЗ «буханка».

Автомобиль уже «за ленточкой».

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Категория: Новости / Военные новости

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