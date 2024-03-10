Патриотический марафон "Плетем Победу вместе" прошел в Крымске

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На площади СКЦ в Крымске прошел уникальный патриотический марафон "Плетем Победу вместе", участники которого сплели общую маскировочную сеть площадью 500 квадратных метров.

Материал для ее изготовления предоставлен представляющим Краснодарский край в Государственной Думе депутатом Иваном Демченко, команда которого приняла в марафоне самое деятельное участие.

На площади собрались люди разных профессий и возрастов – от школьников и кадетов до пенсионеров, опытные волонтеры и те, кто впервые участвовал в такой патриотической акции. За несколько часов они создали масштабную маскировочную сеть, которую уже передали военнослужащим и скоро она окажется на фронте.

"Любовь к Родине, как и вера, без дел мертвы. Именно конкретными ежедневными делами каждый может проявить свой патриотизм, заботу о нашем общем доме. Например, поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов и жителей освобожденных новых российских регионов или масштабном патриотическом марафоне "Плетем Победу вместе"", - отметил в своем телеграм-канале депутат Иван Демченко.

Он поблагодарил членов своей команды и всех крымчан за активное участие в марафоне и деятельную помощь нашим бойцам на передовой.

"Сам марафон еще раз продемонстрировал – мы вместе, в наших сердцах горит огонь любви к Родине и каждый готов деятельно показать это. А значит нас ждет одна общая на многомиллионную страну Победа!", - подытожил депутат Иван Демченко.

Напомним, что ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский выразили благодарность депутату Госдумы от Краснодарского края Ивану Демченко и региональному отделению партии "Единая Россия" за регулярную помощь бойцам на передовой. С начала СВО депутат Демченко регулярно отправляет по заявкам из зоны СВО колонны с востребованной бойцами помощью.