Мы – едины: депутат Госдумы Иван Демченко призвал жителей Кубани прийти на избирательные участки

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Представляющий в Государственной Думе Краснодарский край депутат Иван Демченко обратился к землякам, призвав их проявить гражданскую позицию и обязательно проголосовать на предстоящих выборах Президента Российской Федерации. Сделать это можно в любой из трёх дней голосования - 15, 16 и 17 марта.

"Мы должны проголосовать за сильную, политически и экономически независимую Россию. В которой любовь к Родине, вера и традиционные семейные ценности – не пустой звук. Поверьте, здесь важен голос каждого – участие в выборах миллионов россиян покажет, что мы едины перед возникающими вызовами и поддерживаем курс Президента", - отметил в своем телеграм-канале депутат Иван Демченко.

Политик уточнил, что в Абинском районе начали работу участковые избирательные комиссии. Этому предшествовала большая подготовительная работа – от повторения положений законодательства и детального разбора тех или иных правовых ситуаций, до отработки алгоритма действий в случае чрезвычайных происшествий.

Также депутат Иван Демченко напомнил, что работа избирательной системы Краснодарского края не раз положительно оценивалась Центральной избирательной комиссией и представителями парламентских партий с трибуны Госдумы. Но самое главное, высокий уровень подготовки свободных, равных и прямых выборов – от муниципальных до федеральных – отмечают сами избиратели.