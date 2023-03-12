Депутат Госдумы Иван Демченко: каждый помогает бойцам в силу своих возможностей и любая помощь - вклад в Победу

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На приём к депутату Государственной Думы РФ Ивану Ивановичу Демченко обратились активистки, которые изготавливают маскировочные сети, их они отправляют в зону проведения специальной военной операции.

Женщины собираются вместе в доме культуры с.Молдаванского. Рабочие руки есть, но специальный материал быстро заканчивается - поступает большое количество заказов.

Иван Иванович выделил 100 тысяч рублей на приобретение материала для изготовления новых сетей и поблагодарил активистов за неравнодушие и такую хорошую инициативу.

- Сегодня женщины поддерживают военнослужащих не только словами и душевным теплом - они стараются внести своими руками вклад в Победу- шьют одежду, делают маскировочные сети, готовят еду, занимаются гуманитарной помощью. Уверен, бойцы ощущают эту поддержку. Благодарю всех женщин, которые вместе с военными приближают Победу, - прокомментировал Иван Иванович.