"Боевые" выплаты участников СВО не будут учитывать при банкротстве

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Законопроект о том, что выплаты участникам специальной военной операции не будут включены в единую конкурсную массу для погашения долгов при банкротстве, внесен в Госдуму и поддержан Правительством - сообщил на встрече с избирателями депутат Государственной Думы Иван Демченко.

С соответствующей инициативой выступила рабочая группа по СВО под руководством секретаря генсовета партии "Единая Россия", первого замглавы Совета Федерации Андрея Турчака.

При запуске процедуры банкротства гражданина все его имущество объединяется в "конкурсную массу", из которой по очередности погашаются имеющиеся долги. В законопроекте прописано, что при этом нельзя изымать единственное жилье, необходимое для работы оборудование и выплаты в размере прожиточного минимума, алименты. Депутаты предлагают включить в этот список и "боевые" денежные выплаты, говорится в пояснении к законопроекту.

В настоящий момент документ проходит доработку, рассматриваются внесенные в рамках работы над ним предложения.

"Исполнительная и законодательная власть в России нацелены на всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей, совершенствование законодательства в этой сфере продолжается", - прокомментировал депутат Государственной Думы Иван Демченко.