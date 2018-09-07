Солнце стало опаснее

/Здоровье/

Аллергии, онкология, катаракта, преждевременное старение – солнечные лучи грозят людям целым рядом заболеваний.

Почему в последние годы Солнце особенно агрессивно, выяснили журналисты РЕН ТВ

За 30 лет вред от Солнца увеличился в разы. В 1980-х можно было загорать хоть целый день, теперь – не дольше получаса, причём в первой половине дня или перед закатом: иначе возрастает риск серьёзных повреждений кожи и даже онкологии. В целом в 21 веке статистика заболеваний, связанных с активностью Солнца, сравнялась по масштабам с ОРВИ.

Этим летом Евразию атаковала аномальная жара: + 40°С в Риге, + 50°С в Испании, + 35°С в Сибири. В Москве было установлено несколько температурных рекордов. По всей Европе возросло число обращений к врачам: с тепловыми ударами, а также с фотодерматитом – так называется аллергия на солнце. Ольга Гринчук стала жертвой этой болезни в Баварии, где занимается бизнесом.

«В Мюнхене это лето было нетипично жарким, – поделилась Ольга. – Мы приехали с речки и увидели ужасающую картину: все руки, вся спина была одним сплошным красным пятном, из мелкой красной сыпи. Случилось это после того, как мы побывали на солнце».

Зуд, волдыри, дискомфорт – постоянные спутники фотодерматита. Пострадала не только Ольга, но и двое её детей. Врачи запретили всей семье выходить на улицу целый месяц.

«Почему это произошло с нами? – удивляется Ольга. – С сыном ничего такого не было, а дочка дважды была на море, действительно загорелая девочка. И тут, вдруг…».

Отчего обычный дневной свет убивает всё больше людей, и как он вызывает меланому, катаракту и раннее старение кожи, покажет РЕН ТВ в новом документальном блокбастере «Конец света: солнечный удар».

Что заставило экспертов предположить, что Солнце раскаляется искусственно?

Какие феномены обнаружены на засекреченных снимках этого космического объекта?

Зачем НАСА уверяет, что направленный к Солнцу спутник вообще не оснащён камерами?

Может ли загадочная находка из Южной Америки доказать существование НЛО?

Почему в древних рукописях на небе часто изображены сразу 2 солнца?

И что за катастрофа угрожает нашей планете в 2026 году?

Премьеру документального блокбастера «Конец света: солнечный удар» смотрили в пятницу, 7 сентября, в 21:00 – только на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям