Болезнь Альцгеймера – враг пожилых людей

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21 сентября отмечается Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера – самым распространенным видом деменции (приобретенного слабоумия), от которой, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в 2050 г. на планете будут страдать около 115 млн людей. Причиной 60-70% всех случаев деменции является болезнь Альцгеймера.

«АльфаСтрахование – ОМС» напоминает о необходимости и важности профилактики этого опасного недуга.

Болезнь Альцгеймера – заболевание нервной системы, в ходе которого происходит гибель нервных клеток. Впервые оно было описано в 1907 г. немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Точная причина гибели нейронов у больных Альцгеймером до сих пор не известна.

Симптомы заболевания чаще всего появляются в возрасте 65 лет и старше, хотя иногда диагностируется ранняя болезнь Альцгеймера, симптоматика которой впервые проявляется уже в молодом возрасте (от 25 лет). Болезни в большей степени подвержены женщины с неврастеническим типом психики.

Первые симптомы возникают за несколько лет до постановки окончательного диагноза. Эта стадия заболевания называется предеменция. В этот момент наблюдается расстройство краткосрочной памяти, затруднения с усвоением новой информации, человеку сложно сосредоточиться, распланировать свою деятельность, появляются проблемы с абстрактным и логическим мышлением, забываются значения некоторых слов. Самым ранним признаком развития болезни Альцгеймера является нарушение функции обоняния, что, при отсутствии ЛОР-патологий, четко указывает на повреждение нейронных связей в мозге.

«Постепенно симптомы болезни Альцгеймера усугубляются. Все больше нарушается координация движений, утрачиваются навыки чтения и письма. Пациент может выполнять простые бытовые функции, но со временем ему потребуется помощь и в этом. Начинает нарушаться долговременная память, появляются поведенческие отклонения, которые обычно обостряются вечером, может даже появиться тяга к бродяжничеству, что представляет проблему как для пациента, так и для его родственников. В конце концов появляется апатия, пациент не встает с кровати, не принимает без помощи пищу, могут появиться пролежневые язвы и пневмония», – рассказывает Алексей Березников, доктор медицинских наук, руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование – ОМС».

По данным ВОЗ, смертность от болезни Альцгеймера и иных заболеваний, связанных с деменцией в Европе, стабильно растет. В 2000 г. она составляла 0,15 млн случаев, в 2005 г. – 0,20 млн, в 2010 г. – 0,28 млн, в 2015 г. вошла в тройку самых распространенных причин.

На появление болезни может влиять как наследственность, так и травмы, опухоли мозга, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) при длительном отсутствии полноценного лечения, хроническое отравление тяжелыми металлами.

Есть ряд современных методик, которые позволяют несколько облегчить течение болезни Альцгеймера, смягчить симптомы. Однако эффективность лечения зависит от своевременной диагностики — чем раньше будет обнаружена болезнь, тем результативнее принимаемые меры.

«На сегодняшний день невозможно окончательно вылечить старческое слабоумие, есть лишь способы замедлить его развитие. При первых признаках болезни Альцгеймера следует сразу же обратиться к врачу и кардинально пересмотреть свой образ жизни. Недостаток физической активности, интеллектуальной деятельности, общения, нехватка витаминов, пагубные привычки могут усугубить болезнь и дать толчок к ее стремительному развитию. Важно снизить факторы, способствующие усилению симптомов болезни, регулярно проходить профилактические осмотры. Особенно если это заболевание было у близких родственников», – говорит Алексей Березников.

Сосудистые факторы усиливают симптомы болезни Альцгеймера. Проводить профилактику факторов риска сосудистой деменции нужно уже с 40-летнего возраста. Мониторинг артериального давления, выявление инсулиновой резистентности, борьба с ожирением, правильное питание, постоянная физическая и интеллектуальная нагрузка – это условия, которые противоречат преждевременному старению мозга и поддерживают его функциональную активность.

В молодом возрасте проходить профилактические осмотры не менее важно. Тем более, что раз в три года каждый человек может совершенно бесплатно пройти диспансеризацию – комплексное медицинское обследование по полису ОМС. Для оформления полиса в «АльфаСтрахование – ОМС» нужно обратиться в ближайший офис компании, предоставив паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Связаться со страховым представителем по любым вопросам получения бесплатной медицинской помощи или оформления полиса можно по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии «АльфаСтрахование – ОМС» 8-800-555-10-01, через сайтalfastrahoms.ru, а также при личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.

Источник: Группа «АльфаСтрахование»