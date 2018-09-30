Всероссийский союз страховщиков предупреждает об участившихся случаях мошенничества

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Всероссийский союз страховщиков предупреждает, что распространяемые в интернете предложения «получить выплату за неиспользованные средства по полису обязательного медицинского страхования» - мошенничество. Монетизировать страховые взносы по полису ОМС невозможно.

Злоумышленники, используя телефонные звонки, электронную почту, мессенджеры, рекламу в интернете, социальных сетях и приложениях, распространяют ложную информацию о возможности вернуть страховые взносы по полису ОМС. Гражданам предлагается перейти на сайты несуществующих организаций, заполнить форму и узнать сумму средств, которые якобы можно вернуть по закону. После того, как человек вводит персональные данные, на экране высвечивается сумма возврата, которая иногда достигает нескольких сотен тысяч рублей. Но, чтобы ее получить, держателям полиса ОМС предлагают ввести данные банковской карты и оплатить организационный взнос, несколько сотен рублей. Сумма кажется незначительной, однако таких взносов может быть множество, и их предлагается оплатить один за другим. Часто люди оставляют на таких сайтах несколько тысяч рублей, прежде чем понимают, что стали жертвами мошенничества. Кроме того, позже злоумышленники могут воспользоваться данными банковской карты, чтобы снять большие суммы.

Всероссийский союз страховщиков заявляет, что никаких выплат по полису ОМС за неиспользованные страховые случаи действующим законодательством не предусмотрено. Страховые взносы на ОМС накапливаются не на личном счёте человека (такого счета не существует), а аккумулируются в федеральном фонде ОМС для оплаты лечения при наступлении страхового случая.

Предложения вернуть неизрасходованные на ОМС средства - мошенничество, их следует игнорировать. Если вы стали жертвой мошенничества – об этом надо сообщать в правоохранительные органы.

Источник: Всероссийский союз страховщиков