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Календарь здоровячка или 12 правил круглого здоровья

 Человек обладает огромными возможностями, данными ему природой. Мобилизуя их, тренируя и совершенствуя механизмы приспособления, используя во благо всё, что дает природа, и, оберегая себя от зла, в котором человек сам и повинен, мы сохраним свое здоровье на долгие годы.

11 октября в молодежной библиотеке учащиеся СОШ № 29 узнают, как бороться с факторами риска, предупреждать пе­ренапряжение нервной системы, какую важную роль играют физкультура, правильное питание, рационально и разумно по­строенный режим жизни, режим труда и отдыха.

Мероприятие состоится 11 октября в 12-30 ч. на Волгоградской, 44.

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Здоровье

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