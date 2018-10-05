Календарь здоровячка или 12 правил круглого здоровья

/Здоровье/

Человек обладает огромными возможностями, данными ему природой. Мобилизуя их, тренируя и совершенствуя механизмы приспособления, используя во благо всё, что дает природа, и, оберегая себя от зла, в котором человек сам и повинен, мы сохраним свое здоровье на долгие годы.

11 октября в молодежной библиотеке учащиеся СОШ № 29 узнают, как бороться с факторами риска, предупреждать пе­ренапряжение нервной системы, какую важную роль играют физкультура, правильное питание, рационально и разумно по­строенный режим жизни, режим труда и отдыха.

Мероприятие состоится 11 октября в 12-30 ч. на Волгоградской, 44.

Источник: МБУ ЦБС