Год Парящего Орла: Здоровье в 2019 году...

/Здоровье/

Орёл — долгожитель среди птиц и отличается завидным здоровьем. Любителю горных пространств чужды сутолока, стрессы, он за чистый воздух, за экологию, покой и тишину.

Так что всем в этом году следует избегать стрессов, излишних волнений, не допускать ссор, конфликтов и взрывов. Это и позволит сохранить здоровье. Помните, что работа важна, но и нельзя забывать об отдых.

Всем, кто имеет целью высоко парить в мыслях и поступка — успех обеспечен. Люди, стремящиеся к личным изменениям в жизни в этом году словно обретут крылья и получат желаемые романтические отношения, карьерный взлёт, решение финансовых проблем и воплощение самых дерзких мечтаний. Главное, как все знают: желание и стремление к цели. А уж тотем года позаботится с высоты своего полёте о самых достойных и с полна их наградит их за усердие.

В наступающем году приветствуется активный отдых, путешествия и туризм, спорт, которые будут способствовать духовному росту и укрепят здоровье. И конечно, всё свободное время проводим в семье, с детьми, с родителями, разнообразив отдых, укрепляя семейные связи.

В целом 2019 год не обещает быть спокойным, не сулит резких перемен. Парящий орел будет благосклонен ко всем, кто движется вперед. Самое время осуществить свои самые невероятные мечты, даже если это потребует немало сил.

О том что ждёт каждого из нас в следующем году, в зависимости от года и месяца рождения, поговорим в скором времени. Не пропустите и заходите почаще на сайт.

И закончу тем с чего начала. Сегодня весь мир за исключением Таиланда, Эфиопии, Ирана и Пакистана живёт по Григорианскому календарю. Для яркости праздника, чтоб он был веселее, интересней, с конца 70-ых годов прошлого столетия в нашей стране, как и всюду в мире, стали продвигать символы древнего китайского календаря.

Абсолютно не зная ни традиций этой страны, особо не вдаваясь в суть происходящего, мы с радостью приняли эту теорию и каждый год верны ей. А может пришла пора проснуться? Люди, славяне, давайте возрождать свои исконно-русские традиции и праздновать свои праздники так, как и праздновали наши далёкие предки.

Сообщите своим друзьям о тотеме Нового 2019.

Пусть всё желаемое сбудется и будет счастливым год Парящего Орла!

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/2019-po-slavyanskomu-kalendarju.html