В Новороссийске врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетней пациентке

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Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении врача-педиатра ГБУЗ города Новороссийска «Инфекционная больница №3». Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности годовалому ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, 15 февраля 2016 года в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи поступила девочка, которая сразу же была госпитализирована. Врач-педиатр второго инфекционного отделения, осмотрев годовалую пациентку, не применила в полном объеме свои профессиональные познания и поставила ребенку неверный диагноз. Вместе с этим обвиняемая, недооценив тяжесть состояния пациентки, допустила ненадлежащий контроль динамики состояния ребенка, что выразилось в неназначении и непроведении ряда анализов и процедур, в том числе в непроведении повторного рентгеновского исследования. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, допущенных дефектов оказания помощи и неверном избрании тактики ведения пациентки произошло существенное ухудшение ее состояния здоровья. В результате девочка была переведена в детскую краевую клиническую больницу, где 19 марта 2016 года скончалась. Причиной ее смерти явилась двусторонняя пневмония.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю