Для диспансеризации: в России появится дополнительный выходной

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Россиянам могут дать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Такое предложение готовит Министерство труда и социальной защиты. Сообщается, что право на дополнительный нерабочий день получат россияне старше 40 лет. Напомним, в начале июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации.

О перспективности идеи дополнительного выходного для прохождения диспансеризации рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«По статистике, заболевания, особенно тяжелые, связанные с сердечно-сосудистой системой, онкологические заболевания возникают, когда во время диспансеризации пропустили первые признаки. Замечательная практика, например, в Японии, когда в процессе диспансеризации проводят микрохирургические операции при гастроскопии. В результате количество людей, умирающих от таких заболеваний, достаточно маленькое по сравнению с нашей страной», – сказал Александр Сафонов.

Идею надо развивать, но вопрос в деталях. Если ставить задачу серьезной профилактики, это минимум два дня. Кроме того, не все россияне готовы использовать этот день для профилактического осмотра, считает эксперт.

«Первая деталь – насколько хватит одного дня, чтобы провести все необходимые процедуры? Большое количество сельских населенных пунктов вообще не имеют поликлинической помощи, надо добираться куда-то. Есть разные возраста, разные назначения по проведению диагностики. Если серьезно подходить к диспансеризации, стандартного набора «кровь-анализы» мало. Желательно проверять кишечный тракт, смотреть на предмет признаков новообразований, более серьезно проводить исследования сердечной мышцы. Вторая деталь – вопрос нашего менталитета. Готовы ли россияне использовать этот день, чтобы провести профилактический осмотр или просто отмахнутся от этого дня? Международная практика показывает, что должно быть несколько стимулов. Например, если человек провел диспансерный день, занимаясь отдыхом или бытовыми вещами, работодатель может не оплачивать этот день», – считает Александр Сафонов.

Эксперт так же отметил, что диспансеризацию надо начинать с молодых лет, тогда она дает наибольшую эффективность.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru