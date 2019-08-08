Десять пациентов после ДТП прооперировано в Новороссийске

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В 2 часа 8 августа на госпитализации в горбольнице Новороссийска после ДТП с автобусом - 41 человек, в том числе 12 детей. На текущий момент прооперировано 10 человек, в том числе один ребёнок. Врачи продолжают работу, в том числе в операционных. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики и пациенты обеспечены всем необходимым для соответствующего лечения. Непрерывно работают краевые специалисты, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации.

Источник: http://www.minzdravkk.ru