Первые пострадавшие в ДТП под Новороссийском готовятся к выписке

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Кубанским медикам удалось стабилизировать состояние большинства пациентов, отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

После ДТП в больницу было доставлено 44 человека. Врачи провели более десяти операций. Четырех пациентов по линии санавиации доставили в НИИ-ККБ1. После того, как будет стабилизировано состояние еще одного ребенка, его отправят вертолетом в Краснодар.

– Пострадавшим была своевременно оказана профессиональная медицинская помощь. Пациентов, у которых нет серьезных травм, готовим к выписке, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона акцентировал, что всем пострадавшим и их родственникам будет оказана необходимая помощь. В Новороссийске по-прежнему работают бригады медицинских психологов, открыта горячая линия психологической помощи.

Губернатор добавил, участок федеральной трассы был оборудован ограничительными бордюрами, что позволило избежать большего числа погибших.

– Страшно не количество ДТП, а количество жертв в авариях. И сегодня мы должны создать условия, при которых даже если ДТП произошло, то погибших там бы не было. Это принципиально важно, – добавил Вениамин Кондратьев.

Напомним, сегодня под Новороссийском в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа погибли три человека. На месте организован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края