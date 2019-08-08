/Здоровье/

Первые пострадавшие в ДТП под Новороссийском готовятся к выписке

Кубанским медикам удалось стабилизировать состояние большинства пациентов, отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

После ДТП в больницу было доставлено 44 человека. Врачи провели более десяти операций. Четырех пациентов по линии санавиации доставили в НИИ-ККБ1. После того, как будет стабилизировано состояние еще одного ребенка, его отправят вертолетом в Краснодар.

– Пострадавшим была своевременно оказана профессиональная медицинская помощь. Пациентов, у которых нет серьезных травм, готовим к выписке, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона акцентировал, что всем пострадавшим и их родственникам будет оказана необходимая помощь. В Новороссийске по-прежнему работают бригады медицинских психологов, открыта горячая линия психологической помощи.

Губернатор добавил, участок федеральной трассы был оборудован ограничительными бордюрами, что позволило избежать большего числа погибших.

– Страшно не количество ДТП, а количество жертв в авариях. И сегодня мы должны создать условия, при которых даже если ДТП произошло, то погибших там бы не было. Это принципиально важно, – добавил Вениамин Кондратьев.

Напомним, сегодня под Новороссийском в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа погибли три человека. На месте организован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Просмотров: 97 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Ко Дню российского кино: Президентская библиотека представляет исторические документальные фильмы

В Краснодарском крае по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и двое детей, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан водитель экскурсионного автобуса

Сотрудники УФСИН России по краснодарскому краю обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

В храме Святой Анастасии Великомученицы Узорешительницы в ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому прошло венчание

13 августа в 18:00 в ВДЦ «Орленок» состоится официальное открытие профильной смены проектов АНО «Россия – страна возможностей»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!