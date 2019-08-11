Перекуры: зло или необходимость?

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Все больше российских компаний запрещают сотрудникам перекуры в рабочее время. Правильное соотношение труда и отдыха – одна из важнейших проблем, отметила кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии труда Ирина Блинникова.

По ее словам, перерывы, периода отдыха в рабочее время просто необходимы.

По данным сервиса Superjob, сейчас в 21% российских компаний запрещены перекуры в рабочее время. За последние девять лет число таких компаний увеличилось почти в два раза. При этом за последние три года стало меньше сотрудников, которые выходят покурить больше пять раз в день – с 30% до 24%

«Проблема соотношения труда и отдыха была поставлена еще в начале ХХ века, с этого и началась психология труда. Когда человек начинает работать, первые полчаса его трудоспособность повышается, что бы он ни делал, какая бы работа ни была. Это стадия врабатывания. Потом трудоспособность начинает снижаться, как и производительность труда. И здесь требуется перерыв. Перерывы обязательно нужны, периоды отдыха, чтобы восстановилась работоспособность. Каждая работа требует изучения, чтобы понять, когда и сколько нужно перерывов. Если перерывов не делать, трудоспособность и производительность труда начинает снижаться. Это одно следствие. Второе следствие – человек начинает затрачивать гораздо больше физических, внутренних и психических ресурсов на выполнение труда. Если не делать перерывов, человек начинает допускать ошибки, сбои, теряет свое здоровье. В частности есть синдром хронической усталости, которая ведет к развитию заболеваний, к снижению иммунитета. Конечно, табак вреден для здоровья, но определенные вкрапления релаксационных периодов очень нужны и важны», – сказала Ирина Блинникова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/