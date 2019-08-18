Туапсе на два дня появится пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья

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Курорт 21 и 22 августа присоединится к проекту «Инклюзивный пляж. Экспедиция» Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег».

Организация обустроит на территории центрального городского пляжа Туапсе доступный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, заболеваниями опорно-двигательной системы.

На площадке установят специализированное оборудование: противопролежневые шезлонги и матрасы, пляжные кресла-коляски, преодолевающие песок, гальку, зонты, навесы от солнца.

Открытие пляжа пройдет 21 августа в 11:00. Посетить инклюзивный пляж можно бесплатно.

Туапсе может стать обладателем такого пляжа. По замыслу организаторов проекта, по итогам его реализации в течение двух лет один из городов-претендентов получит оборудование в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Источник: https://kuban24.tv/item/tuapse-na-dva-dnya-otkroet-plyazh-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya