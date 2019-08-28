Клиника «Три-З» объявляет о запуске нового метода коррекции зрения

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Краснодар – Офтальмологическая клиника «Три-З» сообщает о запуске новой услуги: подбор и индивидуальное изготовление склеральных линз. Это единственно возможный способ коррекции зрения для пациентов с заболеваниями, последствиями травм роговичного слоя, а также с особенностями строения роговицы.

Склеральные линзы имеют больший диаметр, чем контактные, опираются на склеру и не соприкасаются с роговицей, что позволяет избежать нежелательного механического воздействия на нее. Линзы увлажняют поверхность глаза, они газопроницаемы. Одной пары линз хватает на год при использовании по 12-14 часов в день. Каждая линза изготавливается по индивидуальным параметрам пациента.

Применение склеральных линз дает возможность получить отличное зрение при таких патологиях глаза как кератоконус, в т.ч. ранее оперированный, дистрофия роговицы, а также при термических и химических ожогах роговицы.

Кератоконус – это дегенеративное заболевание глаза, которое сопровождается аномальным искривлением роговицы: вместо правильной сферической формы она принимает коническую.

При прогрессирующем кератоконусе роговица постепенно истончается, возможна потеря остроты зрения вплоть до полной слепоты.

Дистрофические изменения роговичного слоя, травмы, ожоги – эти состояния, при которых снижается острота и качество зрения, а традиционные способы лазерной коррекции противопоказаны.

«До появления склеральных линз такие пациенты вынуждены были носить очки, которые не обеспечивали полноценную коррекцию – качество зрения оставалось низким. Альтернативным методом коррекции могли быть жесткие контактные линзы, но они имели ряд недостатков, связанных с непосредственным контактом с роговицей, что в большинстве случаев вызывало дискомфорт у пациентов. Склеральные линзы – действительно единственное решение для пациентов с подобными проблемами. «Три-З» стала первой офтальмологической клиникой в Краснодарском крае, где ввели этот способ коррекции», - комментирует запуск новой услуги медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.

Источник: пресс-служба группы компаний «Три-З»