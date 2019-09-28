Вредна ли еда из микроволновой печи

/Здоровье/

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, правда ли разогревать еду в микроволновке опаснее, чем на плите или в духовке.

Мнение о том, что СВЧ-печки очень нехорошо меняют структуру продуктов, весьма распространено. Но оснований для страхов на самом деле нет. И объяснение содержится в механизме работы микроволновки. Ее сверхвысокочастотное излучение влияет только на молекулы-диполи в составе продукта. Причем направление поля очень быстро меняется (около миллиарда раз в секунду). Молекулы пытаются под него «подстроиться» и начинают вертеться, отсюда и нагревание. Никаких побочных эффектов у него нет, даже наоборот.

Как-то раз в программе «Чудо техники провели эксперимент - запекали яблоки. Одно в духовке, а второе в микроволновке. С эстетической точки зрения первое оказалось лучше, зато второе вышло полезнее, в нем сохранилось на 20% больше витамина С. В отличие от духовки, микроволновка разогревает продукт не только на поверхности, но и сразу внутри. Поэтому процесс происходит быстрее, и полезных веществ при менее длительной обработке теряется меньше.

Надо только правильно подбирать посуду для микроволновки. Например, тарелки с блестящей каемкой не подойдут, потому что частички металла могут отделяться и попадать в ищу. А если использовать керамику, то многие ее виды очень быстро разогреваются — значительно быстрее, чем пища. И получается, что тарелка уже раскалена, а еда едва теплая. Этой проблемы лишены стекло и пластик, на котором должен быть значок микроволновки, тогда емкость совершенно безопасна.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2237903/?from=push