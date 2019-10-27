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Жители и гости курорта могли сделать прививку от гриппа прямо в центре Геленджика

В эти дни на всей территории курорта продолжается широкая кампания по вакцинации населения от вирусов гриппа.

27 октября привиться от сезонного заболевания можно было прямо в центре нашего города и желающих было хоть отбавляй. Мобильный пункт вакцинации расположился у здания администрации. За несколько часов работы порядка 60 человек изъявили желание пройти вакцинацию и показать тем самым пример ответственного отношения к собственному здоровью. Приходили целыми семьями и даже граждане из других регионов нашей страны.

Процедура занимает всего несколько минут. По словам врачей, прививка помогает либо не заболеть вовсе, либо перенести грипп без осложнений.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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