Специалист Минздрава объяснил малое количество приверженцев ЗОЖ в России

/Здоровье/

Слабохарактерность, недостаток воли и «внутреннего стержня» - это главные причины того, что в России только 12% граждан ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ). Такое мнение высказал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. По его словам, россияне утратили «ядро личности».

Ранее стало известно, что в 2019 году только каждый восьмой россиянин следовал принципам ЗОЖ. Такие данные приводит Росстат.

Наиболее здоровым регионом страны оказалась Ингушетия. Там умеренно пьют, не курят, едят овощи и фрукты 48,8% населения. Хуже всего дела в Чукотском автономном округе. Там приверженцев ЗОЖ всего 0,4%. В Москве этот показатель держится на отметке 8,8%, в Санкт-Петербурге – 6,8%. Почему так мало, объяснил радио Sputnik специалист Минздрава Олег Аполихин.

«Многие знают, что курить или много пить алкоголя - это вредно, но ведь они это делает. Почему? Люди слабые у человека не хватает характера справиться со своими страстями или желаниями. Общество потребление - это общество слабых людей. Проблема не в том, чтобы об этом рассказать. Если бы банально повторим, что надо есть больше фруктов, не пить, не курить, то ничего не изменится. Важно - ядро личности», - считает специалист Минздрава.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/