Опасная дезинфекция: чем грозят гели для рук?

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Антибактериальный гель для рук убивает полезные бактерии, может нарушить кожный барьер и вызвать дисбиоз. А состояние микробиоты, микрофлоры кожи – это показатель иммунитета, рассказала врач аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

«Санитайзер имеет смысл для гигиены, когда вымыть руки невозможно. Но частое употребление противомикробных дезинфицирующих средств не пойдет на пользу. Спиртовые растворы обладают антисептическим действием, убивают не только вредные, но и полезные микробы. Кроме того, спирт обладает подсушивающим действием – это может вызвать сухость кожи, может нарушить кожный барьер, потому что на коже существуют и полезные микробы, грибы, которые выполняют защитные функции. Злоупотребление спиртовыми дезинфицирующими растворами может вызывать дисбиоз кожи, сейчас много внимания уделяется состоянию микробиоты кожи, кишечника. Это своего рода показатель целостности иммунитета», – сказала Алла Рыжих.

Если вы «Фома неверующий», вы можете сделать посев с рук до и после применения дезинфицирующих средств, советует эксперт. И посмотреть, какое будет микробное число, и какие бактерии будут в наличии после применения этих средств, добавила врач-аллерголог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/