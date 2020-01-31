В Минздраве России разрабатывают мониторинг коллективного иммунитета против инфекций

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ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности 2015-2020 гг.» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для обработки и геоинформационного статистического анализа данных общероссийского сероэпидемиологического мониторинга коллективного иммунитета инфекций.

Комплекс позволит хранить, собирать и обрабатывать большие объёмы информации о защищённости населения Российской Федерации от инфекционных заболеваний, в том числе готовить статистические отчёты и строить модели и прогнозы на основе предиктивной аналитики.

Проект направлен на предотвращение биологических угроз, повышение безопасности, контроль распространения инфекций, предотвращение эпидемий. Аналитические данные также могут быть внедрены и использованы для планирования корректировок Национального календаря профилактических прививок, что позволит уточнять сроки и географию охвата вакцинации для повышения эффективности профилактических мероприятий. Кроме того, аналитическая система сможет быть полезной в планировании мероприятий по вакцинации по эпидемическим показаниям. Функционал приложения, разрабатываемого исследователями Минздрава России совместно с российской аналитической компанией Marketing Logic, позволяет сканировать и распознавать анкетные данные, с помощью которых формируется база ответов респондентов. В ней содержатся статистические данные о перенесённых заболеваниях, вакцинации, а также дополнительная информация, с помощью которой системы искусственного интеллекта и машинного обучения выявят факторы и группы риска, предполагаемую скорость распространения инфекций в каждом регионе и городе страны. Перечень инфекций и заболеваний содержит более 20 пунктов: от гриппа и ветряной оспы до туберкулёза, гепатитов, энцефалита и менингококковой инфекции. Кроме результатов так называемых «рутинных» анализов, система сможет агрегировать и обрабатывать данные секвенированного генома патогенных микроорганизмов для выявления биологических рисков на генном уровне. Модуль системы на основе полученной информации сможет предложить решения по оптимизации процессов для наиболее эффективной и быстрой работы по корректировке планов мероприятий по улучшению коллективного иммунитета граждан. Вся информация из модуля и других источников собирается в единой базе данных программно-аппаратного комплекса, где каждому элементу присваивается уникальный номер.

Интерфейс приложения предполагает возможности отображения фактической и аналитической информации на интерактивной карте с различными слоями данных, а также с возможностью группировать, сравнивать, выделять и объединять различные данные в зависимости от целей и задач в различных формах отчётов. Новое программное обеспечение интегрируется с уже существующими лабораторно-информационными системами, что позволяет в режиме онлайн передавать и обрабатывать данные, получаемые в исследовательских центрах по всей России.

«В современных условиях борьба с инфекционными заболеваниями и предотвращение их распространения среди населения должна учитывать факторы времени и объёма получаемой информации. Необходимо создавать технологии и системы, которые в сжатые сроки или даже в режиме реального времени могут интегрировать информацию о защищенности населения и факторах риска инфекционных заболеваний. Для этого нам необходимо обновлять данные и тут же их анализировать с учётом привязки к городам, маршрутам следования людей и потокам миграции населения внутри страны и за её пределами, климатическим и географическим условиям, активности природных очагов инфекций, а также с учётом данных об уровне коллективного иммунитета, исторических данных о вспышках отдельных инфекций и т.д. С помощью экспертов и разработчиков Marketing Logic мы разрабатываем и внедряем именно такое программное обеспечение. Сейчас речь идет даже не о единичном продукте, а о линейке программно-аналитических средств. Это позволит нам в разы эффективнее бороться с инфекциями, предотвращать эпидемии и биологические угрозы. Данное направление работ необходимо, так как позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить более высокий уровень защиты жизни и здоровья всех россиян, он очень важен для безопасности страны», - поясняет заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

«Для нас проект создания комплексной интеллектуальной системы мониторинга инфекций очень важен по целому ряду причин. С точки зрения сложности исполнения – это, безусловно, проект, требующий от нас напряжённой работы, новых подходов и мобилизации ресурсов. Мы прикладываем действительно много усилий для того, чтобы максимально точно выполнить все условия технического задания: их очень много, они многоплановые, сложные, начиная с уровня математических расчётов. Кроме того, эта работа очень важна для нас как социально значимый проект. Здесь каждое решение может буквально стоить сотен или даже тысяч жизней людей, что требует повышенной ответственности, от каждого из нас, слишком много зависит даже от минимального элемента кода, алгоритма, этапа обучения ИИ, внедрения системы», - мы по-настоящему гордимся этой работой», - говорит управляющий партнёр Marketing Logic и эксперт в области Big Data, автоматизации и геомаркетинга Дмитрий Галкин.



Внедрение программно-аппаратного комплекса для обработки и геоинформационного статистического анализа данных общероссийского сероэпидемиологического мониторинга коллективного иммунитета предусматривает три этапа: первый из них уже закончен – определены основные свойства и задачи системы, прописан код и алгоритмы базового функционала. Внедрение приложения, подключение к существующим информационным системам Минздрава предусмотрено на третьем этапе, который завершится к июню 2020 года.

ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи: основным содержанием деятельности центра является решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии. В этих исследованиях особое место занимают общие и частные закономерности распространения и эпидемического проявления инфекционных заболеваний; структура и динамика инфекционной патологии населения; возникновение, функционирование и эпидемическое проявление природных очагов болезней человека; генетика, молекулярная биология, экология и персистенция патогенных микроорганизмов; проблемы общей и инфекционной иммунологии, включая иммунорегуляцию и иммунокоррекцию, пути и средства диагностики и профилактики инфекционных болезней; биотехнология; нанотехнологии.

Центр является базовой организацией страны в рамках Научного совета по комплексной проблеме «Микробиология», координирует научную деятельность институтов и учреждений соответствующего профиля и осуществляет программы научных исследований по эпидемиологии инфекционных заболеваний и внутрибольничных инфекций, природноочаговым болезням человека, медицинской микробиологии, генетике и молекулярной биологии бактерий, теоретической и прикладной инфекционной иммунологии, биотехнологии, нанотехнологиям.

Источник: Пресс-служба Marketing Logic,