Врач объяснил, как гречка "работает" против онкологии

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Регулярное употребление в пищу гречки не только помогает избавиться от лишних килограммов, этот продукт также снижает риск онкологических заболеваний, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

О вкусовых качествах гречки, согласно известной поговорке, спорить бесполезно. Другое дело – полезные свойства этого продукта, они неоспоримы, уверены диетологи.

Одно из свойств гречки заключается в том, что она очищает кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме ? в том числе, в результате потребления всякого рода низкокачественной и высококалорийной еды. Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

"Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию. В первую очередь это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает 2-3 место. Профилактика онкологии толстого кишечника – это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника", – пояснил врач. Гречка также полезна для тех, кто хочет похудеть, отметил Андрей Бобровский.

"Соотношение полезных веществ позволяет назвать гречку одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять. Плюсом гречки является сытость. На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости. Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита – это большая заслуга гречки для худеющих", – уверен диетолог.

Источник: МИА «Россия сегодня»