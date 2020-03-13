Диагностика-это важно! Лейкоз крупного рогатого скота!

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Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническое инфекционное заболевание опухолевой природы, вызываемое РНК-содержащим вирусом.Лейкоз наносит значительный экономический ущерб, заболеванию подвержены высокопродуктивные животные.

При лейкозе у коров снижается продуктивность и качество молока, в молоке понижается содержание общего белка и большинства аминокислот.

Чем опасен лейкоз для здоровых животных? Опасность этой инфекции заключается в бессимптомном проявлении в течение длительного времени. Пока животное является вирусоносителем, от него успевают заразиться другие. Порой этот период длится месяцы и годы.Источником инфекции является больные лейкозом животные. Заражение происходит при попадании в организм животного жидкости (кровь, молоко, молозиво, сперма), содержащей пораженные вирусом лимфоциты.

Лейкозом болеют как молодые, так и взрослые животные всех разводимых пород и их помеси, но чаще он регистрируется у животных 4 - 8-летнего возраста.

Чем опасен лейкоз КРС для человека? Заражение человека вирусом лейкоза КРС не доказано, но молоко от больных коров обладает гепатотоксическим, а также канцерогенным действием и оказывает негативное влияние на организм человека. Если термическая обработка способна убить сам вирус, то она не ликвидирует канцерогенные вещества, которые образуются в организме КРС в период течения заболевания. Крайне важно регулярно проводить диагностические исследования животных на наличие данного заболевания.

Животных начинают исследовать с 6-ти месячного возраста. При проведении серологических исследований в сыворотках крови определяют наличие антител к ВЛ КРС (вирусу лейкоза крупного рогатого скота): в ИФА (иммуно-ферментный анализ) и РИД (реакция иммунодиффузии). При отрицательном результате следующее исследование проводят через 6 месяцев. В случае положительного результата молодняк переводится в группу откорма, а взрослые животные исследуются гематологическим методом. От животного отбирают кровь в моноветы или вакуумные пробирки со стабилизатором и направляют на гематологические исследования. Исследуя кровь животных-вирусоносителей специалист определяет отклонение от нормы количества лейкоцитов, а так же количество и процентное содержание клеток лимфоидного ряда. В случае выявления изменений, характерных для лейкоза животное признают больным и немедленно убирают из стада.

Специалисты ФГБУ "Краснодарская МВЛ" напоминают о необходимости своевременной диагностике данного заболевания.Чем раньше выявлена болезнь, тем раньше можно начинать мероприятия, направленные на профилактику и борьбу с заболеванием.

Профилактика лейкоза заключается в формировании стада свободного от животных вирусоносителей.

Лейкоз КРС не лечится, вакцины только находятся в разработке, поэтому основной метод профилактики и борьбы с лейкозом– своевременно проведенная диагностика и удаление из стада инфицированных животных.

Главное о чем надо помнить владельцам животных- это необходимость своевременного выявления вирусоносителей и проведение мероприятий по оздоровлению стада, совместно со специалистами ветеринарной службы.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»