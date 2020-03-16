В Госдуме рассказали, как не допустить побег из карантина

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Чтобы люди не сбегали из карантина, нужно расширять информационную повестку о коронавирусе и поднимать самосознание граждан. На примере других стран видно, что к людям приходит самосознание, когда эпидемия уже набирает обороты, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Ранее пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Коммунарке. Ее задержали и вернули в медучреждение. По данным СМИ, первичные анализы 40-летней женщины дали положительный результат.

"Чтобы люди не сбегали, надо в первую очередь объяснять. Информационная повестка в России недостаточна – людей не до конца информируют о мерах, которые проводит государство. Возникают опасения, не обманывают ли нас, все ли правильно делают. На сайтах Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора опубликованы все данные, цифры и памятки. Но одного размещения недостаточно, об этом необходимо говорить", – рассказал Борис Менделевич.

Нарушение карантина грозит тому или иному человеку административным штрафом. Предусмотрена также и уголовная ответственность.

"Всем бы хотелось, чтобы сознание пришло к людям, пока еще нет такого широкого распространения заболевания у нас в стране. Вопрос даже не об административной ответственности, а в ответственности человека за своих близких и окружающих. Нужно поднимать самосознание людей. Государство должно переигрывать пранкеров, паникеров и людей, которые разжигают панику. А лечебным учреждениям, где содержатся пациенты, необходимо принимать меры по недопущению побега больного из карантина", – считает Борис Менделевич.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/