Фокус на родинки: «Новартис» вместе с лидерами мнений поговорит о здоровье кожи

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Ежегодно врачи в России обнаруживают до 11000 новых случаев заболевания меланомой. В то же время меланома 1-2 стадии излечивается практически у всех пациентов, своевременно обратившихся за помощью.

Фармацевтическая компания «Новартис» при поддержке лидеров мнений запускает обучающий проект по профилактике развития меланомы, призванный повысить осведомленность о заболевании и уровень ранней диагностики.

Каждый год в России диагностируется до 11000 новых случаев заболевания меланомой. Именно эта злокачественная опухоль является одним из самых распространенных и быстроразвивающихся онкологических заболеваний. При этом, в случае, если болезнь была вовремя диагностирована, опухоль с успехом поддается лечению, и пациента можно спасти в 90% случаев, используя наиболее эффективную терапию. К сожалению, на сегодняшний день уровень осведомленности о заболевании в России остается низким, и каждый пятый пациент в нашей стране обращается к медицинскому специалисту на 3 или 4 стадии, когда прогноз зачастую неблагоприятен.

Заручившись поддержкой лидеров мнений, в 2020 году фармацевтическая компания «Новартис» запускает социальный проект «Фокус на родинки», призванный изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Центральным элементом проекта стал сайт, на котором можно найти чек-лист для проверки родинок, важную информацию о заболевании и методах защиты кожи от факторов риска, среди которых: длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, активное посещение солярия и повреждение родинок.

Амбассадорами проекта стали Ирина Горбачева, Мария Кожевникова, Юлия Ковальчук, Эвелина Блёданс и Ника Вайпер, которые рассказали своим подписчикам, как это важно — ненадолго задержаться у зеркала и уделить несколько минут здоровью кожи. Например, осмотреть себя в зеркале в примерочной, после тренировки или в ванной комнате по признанному в дерматологическом сообществе ABCDE чек-листу, который помогает оценить асимметрию, неровные края, изменения цвета, диаметра или текстуры родинки. ABCDE-проверки достаточно, чтобы заметить изменения на коже и своевременно обратиться к дерматологу.