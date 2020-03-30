Врач объяснил большое количество молодых пациентов с коронавирусом

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Общая тенденция по коронавирусу остается такая же: тяжело болеют и умирают пожилые, ослабленные и хронически больные люди. Молодые, как правило, переносят этот вирус легко.

Но правило всегда имеет определенное исключение, рассказал главный врач "Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы" Александр Мясников.

Большинство заболевших коронавирусом в Москве за сутки оказались моложе 40 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе. Чем больше будет случаев заражения, тем больше будет меняться статистическая картина, рассказал Александр Мясников.

"Мы говорим о статистике тяжелых случаев и смертей. Вирус заражает всех, независимо от того, молодой человек или пожилой. Да, дети заражаются реже, потому что рецепторы, которые воспринимают этот вирус, у них представлены в меньшей степени, чем у взрослых. У мужчин – в большей степени, чем у женщин. Этим объясняется статистическая разница. Но чем больше случаев заражения, тем больше статистика будет размываться. Статистика на 500 человек – одна картина, если несколько тысяч – она будет меняться, и появятся молодые смерти, хотя это и эксклюзивный случай", – объяснил Александр Мясников.

Всего в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом, 1345 из них в Москве и Московской области. 66 человек выздоровело, 9 человек погибло.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/